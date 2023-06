Aus diesem Grund flirtete "Ex on the Beach"-Yasin mit Laura!

Er lässt nichts anbrennen! Yasin Mohamed (31) gilt unter den Realitysternchen als echter Womanizer. In der aktuellen Ex on the Beach-Staffel verdrehte der 31-Jährige mit seiner charmanten Art schon der ein oder anderen Single-Lady den Kopf. Obwohl es zwischen dem Hottie und Kandidatin Carina schon öfter heiß herging, will er sich scheinbar dennoch nicht festlegen. Promiflash hat jetzt bei dem Charmeur nachgefragt: Darum liebäugelte Yasin bei "Ex on the Beach" mit Laura!

In der aktuellen Folge der Kuppelshow werden die Männer in der Villa vom Neuzugang Laura überrascht. Besonders Yasin war hin und weg von der italienischen Beauty und umgarnte sie direkt mit schmeichelnden Komplimenten: "Du bist so sexy. Du erweckst die Toten wieder zum Leben." Im exklusiven Interview mit Promiflash wird nun schnell klar, warum Yasin bei der 23-Jährigen in die Flirt-Offensive ging. "Na ja, Laura ist ja ohne Zweifel eine sehr attraktive Frau – wie sollte ich da nicht mit ihr flirten?", verrät der Realitystar ganz offen.

Aber auch der österreichische Single Dominik Brcic scheint großen Gefallen an der Brünetten zu finden. "Ich werde mein Bestes geben. Ich bin am Ball und ich bin guter Dinge, dass ich es schaffen werde." Dass der 25-Jährige eigentlich in Gabriela seine selbst ernannte Traumfrau gefunden hatte, scheint für den Single offenbar Schnee von gestern zu sein.

Ex on the Beach, Staffel 4 – Folge 8, RTL+ Yasin Mohamed und Laura Mania

Ex on the Beach, Staffel 4 – Folge 8, RTL+ Dominik Brcic, Laura Mania und Yasin Mohamed

"Ex on the Beach", Staffel 4 – Folge 8, RTL+ Dominik Brcic und Laura Mania, "Ex on the Beach"-Kandidaten 2023

