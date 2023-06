Cast gibt Einblicke: So tickt Jennifer Lawrence wirklich!

So ist Jennifer Lawrence (32) also ganz privat! Bekannt ist die US-amerikanische Schauspielerin unter anderem für ihre Rollen in Hunger Games und "Silver Linings". Zuletzt stand die Oscar-Preisträgerin für die Komödie "No Hard Feelings" neben Andrew Feldman (21) und Matthew Broderick (61) vor der Kamera. Auf der Premiere in Berlin plaudern ihre Co-Stars ganz schön aus dem Nähkästchen: So tickt Jennifer ganz privat!

"Sie gehört jetzt zu meinen besten Freunden", plaudert Andrew über die Arbeit mit dem Filmstar auf der Premiere in Anwesenheit von Promiflash aus. Die beiden würden sich jeden Tag unterhalten und schreiben. "Es gibt Dinge, über die ich nur mit ihr sprechen kann. [...] Ich verehre sie", schwärmt der Schauspieler weiter. Auch Regisseur Gene Stupnitsky (45) findet bloß positive Worte über die "Red Sparrow"-Darstellerin: "Sie ist wirklich so nett und liebenswert. Die Crew liebt sie. Jeder liebt sie." Jennifer sei glamourös, authentisch und bodenständig zugleich.

Andrew erzählt zudem eine lustige Geschichte vom Set. In einer Szene sollten er und Jennifer mit mehreren Hunden Gassi gehen. Seine Hunde seien jedoch ziemlich groß gewesen und das habe sich als ziemlich schwierig für den 21-Jährigen herausgestellt. "Ich ging mit ihnen spazieren, flog durch die Luft und landete mit meinem Gesicht im Sand, weil die Hunde so stark waren. [...] Und dann musste Jen die großen Hunde nehmen. Ich hatte stattdessen einen kleinen", erinnert sich der "A Tourist's Guide to Love"-Star.

Getty Images Andrew Feldman im Juni 2023

Getty Images Gene Stupnitsky bei der Premiere von "No Hard Feelings" in Berlin

Getty Images Andrew Feldman und Jennifer Lawrence bei der Premiere von "No Hard Feelings" in Berlin

