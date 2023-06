Lars Maucher und Jill Lange haben eine Beziehungskrise!

Was steckt hinter den Gerüchten bezüglich Jill Lange (22) und Lars Mauchers (26) Liebe? 2022 hatten sich die beiden Realitystars im Rahmen der Sendung Ex on the Beach kennen und lieben gelernt. Zuletzt wurde jedoch eine Beziehungskrise bei dem Paar vermutet: Die 22-Jährige war nämlich aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen! "Es ist so, dass Lars und ich uns schon länger nicht mehr gut verstehen und wir uns oft streiten", bestätigt Jill nun in ihrer Story auf Instagram. Nun müssen die beiden erst einmal ihre Gedanken ordnen.

