Lars Maucher und Jill verbringen das Wochenende zusammen

Finden Lars Maucher (26) und Jill Lange (22) wieder zueinander? Bei Ex on the Beach hatten sich die beiden Realitystars kennen und lieben gelernt. Wenig später bestätigten sie ihre Beziehung und zogen in eine gemeinsame Wohnung. Doch aufgrund einer Liebeskrise war Jill aus dem gemeinsamen Heim vor einigen Tagen ausgezogen und sprach von einem Schlussstrich. Lars erklärte daraufhin, dass beide Zeit zum Nachdenken brauchen. Jetzt verbringen die einstigen Turteltäubchen das Wochenende zusammen.

In den letzten Tagen war es um Lars ruhig geworden. Jetzt meldete er sich in seiner Instagram-Story zurück und erklärte: "Ich habe Jill gestern Nacht am Bahnhof abgeholt und wir verbringen das Wochenende zusammen." Während der Hottie keine weiteren Einblicke in das Wochenende gab, erklärte Jill in ihrer Story: "In den nächsten Tagen schaue ich mir noch weitere Wohnungen an."

Gestern hatte Lars in seiner Instagram-Story erklärt: "Jill und ich haben uns am Schluss nicht mehr allzu gut verstanden, wir hatten oft Streit, hatten Diskussionen. Jetzt ist der Streit so eskaliert, dass wir gesagt haben: 'Geht nicht mehr.'" Dennoch schien er die Hoffnung noch nicht aufgegeben zu haben: "Ich hoffe, wir halten an unserer Beziehung fest und versuchen einen Neustart in NRW."

Instagram / lars_maucher Lars Maucher und Jill Lange, Reality-TV-Stars

Instagram / jill_langee Jill Lange und Lars Maucher im Februar 2023 auf Phuket

Instagram / lars_maucher Lars Maucher mit seiner Freundin Jill Lange

