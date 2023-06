Nach Verkauf: Prinzessin Kates Eltern wohl hoch verschuldet!

Um ihre Finanzen soll es sehr schlecht stehen! In den 80ern hatten sich Michael (73) und Carole Middleton (68) mit ihrem Unternehmen "Party Pieces" ein kleines Imperium aufgebaut. Der einstige Pilot und die Stewardess konnten ihren drei Kindern somit eine unbeschwerte Kindheit ermöglichen – Prinzessin Kate (41), Pippa (39) und James (36) hatten beispielsweise auf gute Schulen gehen können. Vor wenigen Wochen hatten die Schwiegereltern von Prinz William (40) ihren Shop aber verkaufen müssen. Die Insolvenz konnten sie damit abwenden – doch Ärger gibt es trotzdem!

Wie die Daily Mail berichtet, soll ihr Partyartikel-Geschäft einen ordentlichen Berg an Schulden gemacht haben. Laut einem Gläubiger sollen es umgerechnet satte drei Millionen Euro sein! Das Ganze setze sich unter anderem aus einem 254.000 Euro schweren Darlehen an die RBS-Bank, 530.000 Euro an andere Gläubiger sowie einem ungesicherten Darlehen von 1,6 Millionen Euro zusammen. Dass sie das Geld zurückbekommen werden, hält der Gläubiger jedoch für "unwahrscheinlich".

Erst im Mai war bekannt geworden, dass Kates Eltern ihren Shop nach vielen Jahren verkaufen müssen. Wie Sky News berichtet hatte, soll ein britischer Eiscreme-Unternehmer namens James Sinclair das Party-Business erworben haben. Der Verkauf von "Party Pieces" soll mithilfe eines Insolvenzberaters erfolgt sein.

Getty Images Michael und Carole Middleton

Getty Images Prinzessin Kate im Mai 2023 in London

Getty Images Carole und Michael Middleton im Mai 2023

