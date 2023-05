Prinzessin Kates Eltern verkaufen ihren Party-Artikel-Shop!

Sie gehen in den Ruhestand! Die Eltern von Prinzessin Kate (41), Carole (68) und Michael Middleton (73), hatten 1987 ihr eigenes Business gegründet. In ihrem Webstore Party Pieces verkauften sie jahrelang Zubehör und Dekoration für Feiern. Doch obwohl sie 2022 sogar in die USA expandierten, lief das Geschäft kürzlich nicht mehr so gut, unter anderem wegen der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie. Kurz vor einer drohenden Insolvenz verkaufen Carole und Michael ihren Onlineshop nun!

Wie Sky News berichtet, hat ein britischer Eiscreme-Unternehmer namens James Sinclair das Party-Business erworben. Der Verkauf wurde angeblich mithilfe einer sogenannten Pre-Pack-Administration abgewickelt. Das bedeutet, dass vorher Insolvenzberater eingeschaltet worden waren und das Geschäft nun ohne einen Teil seiner Schulden verkauft wurde. Wie viel der neue Eigentümer hinblättern musste und wie hoch die verbliebenen Betriebsschulden sind, ist allerdings nicht bekannt.

Vor rund zwei Jahren hatte Carole gegenüber Daily Mail verraten, weswegen sie ihr Geschäft damals überhaupt gegründet hatte. Für den fünften Geburtstag ihrer Tochter Kate habe sie keine passenden Party-Artikel auftreiben können: "Alles, was ich finden konnte, waren simple Clown-Teller."

Getty Images Carole and Michael Middleton im Mai 2018

Getty Images Carole und Michael Middleton bei der Platinum Party zu Ehren der Queen, Juni 2022

Getty Images Carole Middleton in London im Juli 2013

