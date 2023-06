So lustig war Jennifer Lawrence am "No Hard Feelings"-Set

Jennifer Lawrence (32) ist für jeden Spaß zu haben. Die Schauspielerin gehört aktuell zu den gefeiertsten Hollywoodstars. Mit der erfolgreichen Die Tribute von Panem-Reihe wurde sie berühmt und ihre Darstellung in "Silver Linings" brachte ihr sogar einen Oscar ein. Dabei zeigt sie sich immer erfrischend bodenständig und manchmal ein wenig tollpatschig. Auch am Set ihres neuen Films erlebten die Darsteller mit Jennifer den ein oder anderen lustigen Moment.

Auf der Premiere der Komödie "No Hard Feelings" erzählt Jennifers Kollege Andrew Feldman (21) in Anwesenheit von Promiflash eine lustige Geschichte vom Set. In einer Szene sollten die beiden Darsteller mit mehreren Hunden Gassi gehen. Andrews Hunde waren allerdings sehr groß und er konnte sie wohl nur schlecht halten: "Ich ging mit ihnen spazieren, flog durch die Luft und landete mit meinem Gesicht im Sand, weil die Hunde so stark waren. Das ist wirklich wahr. Und dann musste Jen die großen Hunde nehmen. Ich hatte stattdessen einen kleinen", erinnert sich der 21-Jährige.

Zwischen Jennifer und Andrew entstand am Set eine richtig enge Freundschaft. "Sie ist jetzt eine meiner besten Freundinnen. Wir reden miteinander, wir schreiben uns jeden Tag", erklärt er. Es gebe einfach Dinge, über die er nur mit ihr reden könne und sonst mit niemandem. "Wir haben so viel gemeinsam. Ich liebe sie", freut sich der US-Amerikaner.

Anzeige

Getty Images Andrew Feldman und Jennifer Lawrence bei der "No Hard Feelings"-Premiere in Berlin

Anzeige

Getty Images Andrew Feldman in Berlin 2023

Anzeige

Getty Images Andrew Feldman und Jennifer Lawrence bei der Premiere von "No Hard Feelings" in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de