Süß! Gigi Hadid hält Händchen mit ihrem Töchterchen Khai

Gigi Hadid (28) ist ganz vernarrt in ihre Tochter! Das Model führte von 2015 bis 2021 eine On-off-Beziehung mit Zayn Malik (30). Vor etwa drei Jahren kam die kleine Khai zur Welt. Trotz Trennung ziehen die beiden wohl für ihren Nachwuchs an einem Strang. Die Beauty verbringt außerdem offenbar jede freie Minute mit ihrem kleinen Schatz. Nun teilte sie einen süßen Schnappschuss!

Die 28-Jährige teilte eine Reihe von Bildern auf Instagram. Darunter sind Fotos von ihrem Arbeitsalltag und ihrem Geburtstag sowie ein süßer Schnappschuss von ihr und ihrer Zweijährigen, während die beiden Händchen halten. "Einige Sachen, die ich in den letzten Monaten posten wollte, aber vergessen habe", kommentierte Gigi.

Die Fans in den Kommentaren sind offenbar überrascht davon, wie schnell die Kleine herangewachsen ist. Unter dem Beitrag häufen sich Aussagen wie: "Sie ist so groß!" oder "Khai sieht jetzt so groß aus." Ein weiterer Nutzer schreibt: "Verdammt, Khai ist so sehr gewachsen, ich fühle mich alt."

Instagram / gigihadid Die Hände von Gigi Hadid und ihrer Tochter Khai, Juni 2023

Getty Images Gigi Hadid und Zayn Malik, Mai 2016

Instagram / bellahadid Gigi Hadid mit ihrer Tochter Khai

