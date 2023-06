GNTM-Vivien verrät: So war die Zusammenarbeit mit Leni Klum

Sind Stars hinter der Kamera etwa anders, als wenn sie im Rampenlicht stehen? Die Dreharbeiten von Germany's next Topmodel dauerten mehrere Wochen an. In der Zeit haben die Kandidatinnen so manchen Stargast kennengelernt – manchen mehr und manchen weniger. So auch Heidis Tochter Leni Klum (19), die häufiger am Topmodel-Set war. GNTM-Siegerin Vivien Blotzki erzählt, wie die Zusammenarbeit mit Leni war.

"Sie war total herzlich, als sie zu uns ans Set gekommen ist", schwärmte Vivien bei einer Pressekonferenz, bei der Promiflash anwesend war. Während der Zeit bei GNTM sei Leni viel bei den Nachwuchsmodels gewesen. Aber auch an den Proben vor dem großen Finale habe die Tochter der Model-Mama teilgenommen. Dort habe sie sich für die fünf Finalistinnen sogar richtig Zeit genommen. "Sie hat uns allen hallo gesagt und mit uns zusammen geübt", freute sich die Siegerin.

Auf die Frage, ob Leni den Kandidatinnen Tipps gegeben habe, antwortete die Brünette: "Sie hat selber auch mit Aufregung zu kämpfen gehabt." Es sei für Heidis Tochter auch sehr besonders gewesen, das erste Mal eine Show mitzumachen. Sie hätten sich aber alle gegenseitig unterstützt. Leni scheint bei Vivien jedenfalls einen bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben. "Ich muss sagen, sie ist so zuckersüß. Ich habe mich einfach nur in sie verliebt", schwärmte sie.

