Mike Cees und Michelles Beziehung nach Sommerhaus stärker

Die beiden haben alles für ihre Liebe gegeben. In der vorletzten Staffel von Das Sommerhaus der Stars waren unter anderem Mike Cees und Michelle Monballijn eins der Paare, das um den Sieg kämpfte. Aufgrund des toxischen Verhaltens des einstigen Temptation Island-Verführers gegenüber seiner Frau bekamen die beiden aber einen riesigen Shitstorm. Promiflash verraten Mike und Michelle aber, dass das Ganze ihre Beziehung nur stärker gemacht habe.

Am Rande der Dreharbeiten für die neue Show "B:Real" traf Promiflash auf die Realitystars. Nach dem Sommerhaus haben Mike und Michelle die Zeit genutzt, um an sich und der Beziehung zu arbeiten. "Mit vielen Gesprächen haben wir das wieder in den Griff gekriegt. Wir haben uns gegenseitig auch aufgefangen. Wir haben uns natürlich auch unwahrscheinlich viel erst mal gestritten, weil wir uns gefragt haben, was da eigentlich schiefgelaufen ist", erklärt Michelle dabei.

Rückblickend sind die beiden sogar stärker aus der Sache herausgegangen und haben alles verarbeitet. Die Zeit im Sommerhaus haben sie sogar schon komplett abgehakt: "Das ist für uns schon so weit weg mittlerweile, aber das hat uns echt stark gemacht", merkt Michelle an.

RTL Michelle Monballijn und ihr Mann Mike bei "Das Sommerhaus der Stars"

Instagram / mikecees_official Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn im Dezember 2021

RTL Mike Cees-Monballijn und Michelle Monballijn im Sommerhaus

