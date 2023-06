"Schlimmes Kind": So tickte Alessia Herren als Teenager!

Alessia Herren (21) hatte es als Teenie faustdick hinter den Ohren! Die Tochter von Willi Herren (✝45) wurde im April dieses Jahres zum ersten Mal Mutter einer süßen Tochter. Die Kleine trägt den Namen Anisa-Amilia und ist der ganze Stolz der frisch gebackenen Familie. Jetzt erinnert sich Alessia an ihre eigene schwierige Kindheit zurück, in der sie eine ganz andere Seite von sich zeigte.

"Wenn ich so zurückblicke, wie ich so mit 16 war... Ich war ja schon ein schlimmes Kind", gibt die Kölnerin in der TV-Sendung "Volles Haus" ganz offen zu. Auslöser dafür war wohl der Auszug ihres Bruders. "Als mein Bruder dann damals ausgezogen ist, [...] bin ich völlig durchgedreht. Ich habe meine Mutter nicht mehr ernst genommen, habe gemacht, was ich wollte, bin auch nicht mehr in die Schule gegangen", erinnert sich die junge Mutter zurück.

An Alessias Mutter ging diese Zeit nicht spurlos vorbei: "Dieses Kind hat mich nervenkrank gemacht [...]. Das war der reinste Horror. Ich hätte nicht gedacht, dass sie sich wieder dreht." Heute hat sich das Blatt jedoch gewendet. "Dafür [ist sie] jetzt umso ruhiger. Sie ist auf jeden Fall gereift und erwachsen", freut sich Mirella.

Alessia Herren im Mai 2023

Alessia Herren (r.) mit ihrem Mann Can

Alessia Herren

