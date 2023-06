Seltener Clip: Emma Roberts teilt Moment mit Sohn Rhodes!

Das hat sich Emma Roberts (32) wohl anders vorgestellt. Die Schauspielerin begrüßte 2021 gemeinsam mit ihrem damaligen Partner Garrett Hedlund (38) ihr erstes Kind auf der Welt. Auch wenn ihr Sohn Rhodes ihr ganzer Stolz ist, hält die "Holidate"-Darstellerin ihren Spross weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Doch ab und an dürfen sich ihre Fans auf Aufnahmen von ihrem kleinen Lieblingsmenschen freuen: Emma teilt jetzt sogar ein Video von Sohnemann Rhodes.

Auf Instagram postet die Mama ein Video aus dem Hotelzimmer. Der Clip zeigt, wie sie sich aufnimmt, während ein Kinderfuß in ihrem Gesicht hängt. Mit einem entnervten Gesichtsausdruck lächelt sie noch in die Kamera und schwenkt dann das Bild auf ihren Sohn, der vor ihr auf einem Sofa liegt. Der Kleine sieht sich gebannt einen Film an und merkt scheinbar kaum, dass er mit seinem Fuß das Gesicht seiner Mama berührt. "American Horror Story sagte: 'Bring deinen Zweijährigen mit zur Arbeit'", scherzt sie.

Auch wenn Rhodes Emma ab und an mal auf die Nerven geht, liebt sie ihn über alles. So hatte sie vor wenigen Monaten noch ein paar Bilder von sich und ihrem Jungen gepostet, auf denen sie gemeinsam Zeit auf einem Spielplatz verbringen. "Park-Tag mit meinem Engelsjungen", hatte sie dazugeschrieben.

Instagram / emmaroberts Emma Roberts mit ihrem Sohn Rhodes

Instagram / emmaroberts Emma Roberts' Sohn Rhode

Instagram / emmaroberts Emma Roberts mit ihrem Sohn Rhodes auf dem Spielplatz

