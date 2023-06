Disst Kim Kardashian mit diesem Posting ihren Ex Kanye West?

War das ein geplanter Seitenhieb? Kim Kardashian (42) und Kanye West (46) gehen schon länger getrennte Wege. Nach einer traumhaften Hochzeit und vier gemeinsamen Kindern reichten sie 2021 die Scheidung ein. Anfangs schienen sie ein gutes Verhältnis zu haben – oder versuchten dies zumindest beizubehalten. Mittlerweile sind sie wohl nicht mehr allzu gut aufeinander zu sprechen. Disst Kim jetzt sogar Kanye im Netz?

Via Instagram ehrte die Unternehmerin am Vatertag wichtige Menschen in ihrem Leben – ihren leiblichen Vater Robert Kardashian (36) und auch Caitlyn Jenner (73), die vor allem in Kims 20ern und 30ern eine wichtige Rolle spielte. Sie teilte niedliche Bilder und schrieb rührende Zeilen. Von Kanye fehlt in dem Posting jedoch jede Spur. Auch wenn sie vier gemeinsame Kinder haben und das Co-Parenting anscheinend gut läuft, hält die 42-Jährige es augenscheinlich nicht für nötig, den Rapper zu erwähnen.

Einige Fans dürfte dies aber auch nicht überraschen. Obwohl Kanye immer wieder gegen Kim und ihren mittlerweile Ex Pete Davidson (29) schoss, hielt sie sich zurück – bis vor Kurzem. In der Show The Kardashians verriet sie unter Tränen, dass seine Beleidigungen ihr sogar Angst gemacht hatten.

Getty Images Kim Kardashian, Model

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian

Getty Images Kanye West, Rapper

