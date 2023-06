Jessica White wurde von Nick Cannon "emotional missbraucht"

Jessica White (39) spricht Klartext! Alles schien so, als hätte sie ihre große Liebe gefunden: Denn von 2015 bis 2020 war das amerikanische Model mit dem TV-Moderator Nick Cannon (42) liiert gewesen. Doch nach fünf gemeinsamen Jahren folgte die Trennung der einstigen Turteltäubchen. Nachdem Jessica und Nick im März 2022 erneut zusammen gesehen worden waren, hofften viele Fans auf ein Liebescomeback. Doch jetzt spricht die Beauty offen über ihre Beziehung zu Nick und hatte nichts Nettes zu sagen.

"Ich habe eine emotional missbräuchliche Beziehung durchgemacht", offenbarte das Victoria's Secret-Model gegenüber Page Six. Ein Liebescomeback sei für Jessica ausgeschlossen: "Ich werde niemals zurückkehren, und das sind die Fakten. Ich habe so viel Spaß ohne ihn und es geht mir besser ohne ihn." Außerdem fügte die 33-Jährige hinzu: "Ich brauche nicht so eine Energie und so viel Scheiße. Ich bin fertig."

Für eine neue Liebe sei Jessica dennoch offen. "Ich werde es versuchen, aber dieses Mal mit dem richtigen Mann", stellte sie klar. "Ich kann es kaum erwarten, bald Liebe zu machen und ein Baby zu bekommen. Oh ja, darauf freue ich mich", erklärte Jessica aufgeregt.

Nick Cannon, April 2023

Nick Cannon im Juni 2022

Jessica White, Model

