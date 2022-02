Ist der Streit damit vorüber? Nachdem Kim Kardashian (41) Anfang letzten Jahres die Scheidung von ihrem Ex Kanye West (44) einreichte, lieferten sich die beiden regelmäßig öffentliche Schlagabtausche. Zuletzt kritisierte der Rapper, dass die gemeinsame Tochter North (8) einen eigenen TikTok-Account hat und er das nicht mitentscheiden durfte. Die Keeping Up with the Kardashians-Beauty wetterte anfangs dagegen – doch knickte Kim unter dem Druck jetzt ein?

Wie Quellen gegenüber TMZ berichteten, hat die Mutter der Achtjährigen den nächsten Schritt eingeleitet: Sie hat die Video-Plattform von Norths Smartphone entfernt. Zuvor ließ sich Kanye öffentlich im Netz darüber aus, dass er bei der Entscheidung über den TikTok-Account seiner Tochter nicht einbezogen wurde und feindete seine Ex dafür übel an.

Kim ist ziemlich mitgenommen von diesen Vorwürfen, die der Musiker ihr stetig öffentlich macht. "Diese Art von Verhalten von Kanye ist der Grund, warum sie die Scheidung überhaupt erst eingereicht hat", erklärte eine nahestehende Quelle gegenüber Hollywood Life. Sollte das noch so weitergehen, würde sie sogar rechtliche Schritte einleiten!

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye Wests Tochter North

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern North und Saint und Kanye West

Getty Images Kanye West bei einer Fashion Show in NYC im Dezember 2018

