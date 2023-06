Pipi-Pause: Harry Styles stoppt Konzert für schwangere Frau

Für seine Fans tut er wohl alles! Harry Styles (29) reist schon seit fast zwei Jahren mit seiner "Love On Tour"-Tournee um die Welt und spielt fast täglich vor Zehntausenden Zuschauern. Bei seinen Shows performt der Musiker aber nicht nur seine Hits – er half bereits zahlreichen Personen, sich zu outen, Heiratsanträge zu machen sowie das Geschlecht ihres Babys zu verkünden. Für eine schwangere Frau hielt Harry nun sogar das ganze Konzert an!

Am Dienstag stand der 29-Jährige in Cardiff auf der Bühne. Eine schwangere Frau namens Sian bat den Sänger dabei um Hilfe: Er solle den Namen für ihr ungeborenes Baby aussuchen. Aber wie ein TikTok-Video des Abends zeigt, stoppte er vor seiner Entscheidung die Show – denn Sian musste auf die Toilette. "Weißt du, was ich dieses eine Mal tun werde? Du gehst pinkeln, ich halte die Fans hin", witzelte Harry und unterhielt sich daraufhin einige Minuten mit dem Publikum. Als die baldige Mama dann wiederkam, entschied sich das One Direction-Mitglied für einen Namen: Stevie!

Vor einigen Wochen hatte Harry einer weiteren Zuschauerin geholfen. "Er hat mich betrogen, soll ich ihm verzeihen?", war auf einem Plakat einer Konzertbesucherin auf einem TikTok-Clip zu lesen gewesen. Der Grammy-Gewinner hatte nicht lange überlegt und riet ihr: "Du verdienst jemanden, der dich mit Respekt und Ehrlichkeit behandelt."

Anzeige

Getty Images Harry Styles bei der Met Gala 2019

Anzeige

Getty Images Harry Styles, Sänger

Anzeige

Getty Images Harry Styles, Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de