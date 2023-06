Will Chethrin Schulze auch nach Baby Influencerin bleiben?

Chethrin Schulze (31) ist hin- und hergerissen! Derzeit erwartet die ehemalige Love Island-Bekanntheit gemeinsam mit ihrem Freund ihr erstes Kind. In den sozialen Medien lässt sie ihre Fans regelmäßig an ihrem Alltag und neuerdings auch an ihrer Schwangerschaft teilhaben. Jetzt wollte ein Follower von ihr wissen, ob Chethrin sich nach der Geburt ihres Kindes vorstellen könne, weiterhin als Influencerin zu arbeiten.

In ihrer Fragerunde bei Instagram antwortete die werdende Mama mit: "Ich weiß es nicht." Es beschäftige die Beauty momentan aber sehr, wie es beruflich für sie weitergeht. "Ihr habt sicher gemerkt, dass nur noch wenig Werbung kommt", schrieb sie weiter. Sie könne nicht für Produkte werben, hinter denen sie nicht steht. "Dann gehe ich lieber wieder ins 'normale' Leben zurück und habe meinen Stolz bewahrt", formulierte sie deutlich.

Sie habe in den letzten Jahren viele Menschen kennengelernt, die ihr Jobangebote gemacht hätten. Wenn sie sich also irgendwann gegen die Karriere als Influencerin entscheiden sollte, könne sich die Beauty eine Arbeit im Außendienst oder Vertrieb vorstellen.

Anzeige

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze und ihr Freund im Oktober 2022

Anzeige

Instagram / chethrin_schulze Chethrin Schulze, Influencerin

Anzeige

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze im Dezember 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de