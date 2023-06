Für Sávio: Anne Wünsche will ihre Wohnung komplett verändern

Wunsch nach Veränderung! Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Bekanntheit Anne Wünsche (31) und ihr Freund Karim El Kammouchi (34) gehen seit vier Jahren gemeinsam durchs Leben. Im Sommer 2022 begrüßte das Pärchen seinen ersten gemeinsamen Sohn Sávio auf der Welt. In einigen Tagen wird der Kleine schon ein Jahr alt. Aus diesem Grund hat die Influencerin nun große Pläne: Anne will ihre Wohnung komplett verändern!

Gestern teilte die TV-Persönlichkeit mal wieder ein neues Reel mit ihren Fans auf Instagram. In dem Video erklärt Anne: "Savio wird ja jetzt ein Jahr alt und er hat immer noch kein Kinderzimmer, weil wir in dieser Wohnung hier keinen Platz haben, es ist einfach kein Zimmer mehr übrig." Aus diesem Grund besichtigte die kleine Familie am gestrigen Abend eine größere Wohnung. Allerdings entschied sich das Paar letztendlich doch gegen die neue Bleibe – denn: "Wir haben jetzt einen anderen Plan, damit Sávio doch noch bald sein eigenes Kinderzimmer bekommt…"

Ihre Follower will die Dreifachmama jedenfalls auf dem Laufenden halten – und einige von ihnen sind sich sicher: "Ihr findet schon noch eure Traumwohnung, in der jeder von euch seinen Platz hat." Andere User fragen sich hingegen, weshalb Anne sich kein Haus mit Pool und Garten kaufe. "Das wäre doch ideal für die Kinder", meint einer unter den Kommentaren.

