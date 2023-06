Seit Baby Savió: Anne Wünsche hat kaum noch Zeit für sich

Anne Wünsche (31) hat viel um die Ohren! Die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin bekam bereits drei Kinder: Miley, Juna und zuletzt Söhnchen Savió, den sie mit ihrem derzeitigen Partner Karim El Kammouchi (34) teilt. Neben ihren ganzen anderen Projekten wie Onlineshop oder Café bleibt da nicht mehr viel Zeit für andere Dinge. Gegenüber Promiflash verrät Anne, dass sie die Me-Time ein bisschen vermisst.

Seit Baby Savió vor knapp einem Jahr auf die Welt kam, hat sich in dem Leben der Influencerin einiges verändert. "Es ist eine riesige Veränderung. Gefühlt habe ich gar nicht mehr richtig Zeit für mich", gibt Anne im Promiflash-Interview zu. "Die Zeit, die man damals hatte, wenn die Kinder im Kindergarten und in der Schule waren, das hab ich jetzt gar nicht mehr. Ich bin nur noch Mama, sehr viel Alltag, sehr viel Haushalt und Baby, das zerrt schon den Nerven", führt sie weiter aus. Gerade kreative Sachen fallen ihr daher schwer, da Savió eben noch so jung ist und ständig Aufmerksamkeit erfordert.

Das ist auch der Grund, warum Anne keine weiteren Kinder möchte. "Drei sind schon echt eine Hausnummer. Und vier, bin ich ehrlich, ist nicht mein Leben und würde ich auch einfach nicht gebacken kriegen", erklärt sie im Interview. Sie wolle neben ihrer Rolle als Mama nämlich auch ihr eigenes Leben führen und dazu zählt auch Arbeit, Party und Kreativität.

