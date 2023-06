Wegen Baby? Noor wollte Al Pacino zu einer Hochzeit zwingen

Was hat es damit auf sich? Vor einigen Wochen hatten unerwartete News die Runde gemacht: Al Pacino (83) und seine Partnerin Noor Alfallah erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. In der vergangenen Woche war es dann endlich so weit und die beiden bestätigten die Geburt ihres Sohnes Roman. Nun machen weitere Schlagzeilen um das ungleiche Paar die Runde: Noor wollte Al angeblich zu einer Hochzeit zwingen!

Wie ein Insider gegenüber RadarOnline verriet, möchte der 83-Jährige zwar am Leben seines Sohnes teilhaben, aber "er möchte in seinem Alter nicht mehr die ganze Baby-Sache machen, mit Füttern um 4 Uhr morgens, Windelwechseln und allem". Auch eine baldige Hochzeit kommt für Al nicht infrage – obwohl die 29-Jährige andere Pläne gehabt haben soll: "Er hat nicht vor, Noor zu heiraten, möchte aber eine finanzielle Einigung mit ihr erzielen und Zeit mit dem Kind verbringen."

Bereits in der Vergangenheit wurde deutlich, dass Al ernste Zweifel an der Schwangerschaft und an seinem Vatersein hat. "Er macht sich ernsthaft Sorgen, wie er mit den körperlichen Anforderungen zurechtkommen wird. Dieser Mann ist in schlechter körperlicher Verfassung", offenbarte ein Insider gegenüber dem Medium und fügte außerdem hinzu: "Eigentlich sollte er seinen letzten Lebensabschnitt genießen, aber die Dinge haben eine sehr chaotische Wendung genommen. Er ist ausgeflippt."

Anzeige

Getty Images Al Pacino, Schauspieler

Anzeige

Instagram / nooralfallah Noor Alfallah im September 2018

Anzeige

Getty Images Al Pacino im Februar 2020 in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de