Mysteriöser Freund hat Iris Klein bei Brust-OP unterstützt

Iris Klein (56) konnte sich wohl auf die Unterstützung ihres Neuen verlassen. Seit der Trennung von ihrem langjährigen Ehemann Peter Klein (56) ist die einstige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin im absoluten Beauty-Rausch. Nachdem sie sich die Lippen aufspritzen lassen hatte, legte sich die Influencerin kürzlich auch für eine Brust-Operation unters Messer. Iris behauptet nun: Ihr Freund hat sich in dabei gut um sie gekümmert.

In ihrer Instagram-Story meldet sich Iris zu Wort und berichtet, dass sie kurz nach der OP aktuell noch bei ihrer Tochter Jennifer Frankhauser (30) zu Gast ist, um sich auszuruhen. "Das ist echt kein Spaziergang", verrät die 56-Jährige über ihren Zustand nach dem Eingriff und plaudert aus, dass vor allem ihr mysteriöser "Mister T" eine Unterstützung gewesen sei: "Mein Freund war die ganze Zeit dabei. Keine Minute war er weg von mir und dafür danke ich ihm."

Auch wenn Iris aktuell noch Kraft tanken muss, ist die Wahl-Mallorquinerin total begeistert von dem OP-Ergebnis. "Die Brüste sehen toll aus, die Brustwarzen sind durchblutet, […] da bin ich so happy", schwärmte sie bereits kurz nach dem Eingriff via Social Media. Dabei kündigte sie auch an, ihre neue Oberweite schon bald präsentieren zu wollen.

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Juni 2023

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de