Kein Kontakt mit Nico: Sirias "Temptation Island"-Statement

Wie passierte nach der Show zwischen Siria Longo und Nico Legat? Letzterer war mit seiner damaligen Freundin Sarah Liebich in der diesjährigen Staffel von Temptation Island angetreten. Trotz großer Versprechungen vor Start des Experiments fand der Sohn von Thorsten Legat (54) auf der Insel der Verführung ziemlich schnell Gefallen an Siria. Dies ging sogar so weit, dass die beiden vor laufenden Kameras miteinander schliefen. Nun berichtete Siria, wie es nach der Sendung weiterging.

Die 20-Jährige teilte ein Video auf Instagram, in welchem sie sich zu allem äußert. "Nico und ich haben uns nach der Show in Karlsruhe getroffen und haben da ein Wochenende miteinander verbracht", berichtete sie und fügte hinzu: "Hat sich aber schnell rausgestellt, dass das zwischen uns nicht passt." Deshalb hätten die zwei es nicht weiter versucht: "Somit haben wir uns einfach entschieden, dass wir befreundet bleiben, beziehungsweise im Moment haben wir überhaupt keinen Kontakt mehr."

In einem Livestream mit Daniel Neumann alias D-Kais hatte die Beauty zuletzt öffentlich gemacht, dass sie mittlerweile glaubt, dass Nico das Fremdgehen in der Show ganz genau "geplant" habe. Auch der 25-Jährige selber hatte dies in der Wiedersehensshow bestätigt.

