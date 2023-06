"Magie": Kylie Minogue war Jason Donovans erste große Liebe

Die guten alten Zeiten! In den 80er-Jahren waren Jason Donovan und Kylie Minogue (55) das Traumpaar schlechthin. Als Teenager lernten sich die beiden am Set der Show "Neighbours" kennen – und letztlich auch lieben. Während die Musiker in der Soap eine fulminante Liebesgeschichte bekamen, blieb ihr Happy End im echten Leben jedoch aus. Trotzdem erinnert sich Jason auch heute noch gerne zurück an seine gemeinsame Zeit mit Kylie.

"Ich hatte eine Reihe von Beziehungen, bevor ich geheiratet habe. Die erste richtige war die mit Kylie Minogue von 1984 bis 1989", berichtet der Schauspieler dem Sydney Morning Herald. Er habe vor allem gute Erinnerungen an die Beziehung mit dem Popstar. "Die Beziehung war sehr intensiv. [...] wir haben vor der Kamera [...] sowie auch privat zusammen Magie versprüht", fügt der 55-Jährige hinzu.

In einem Interview mit Mirror im Jahr 2012 offenbarte Jason zuvor, dass die Trennung von der "All the Lovers"-Interpretin damals "ein ziemlich harter Schlag war." Erst im vergangenen Jahr teilte Kylie auf Instagram gemeinsame Fotos mit ihrem Ex Jason. Die Australier standen für "Neighbours" erneut gemeinsam vor der Kamera und schlüpften noch einmal in ihre alten Rollen. "Jetzt sind wir wieder zusammen", schrieb Kylie zu dem Schnappschuss.

Jason Donovan bei den Olivier Awards im Jahr 2018

Kylie Minogue bei einem Event in Düsseldorf im März 2023

Jason Donovan, Dezember 2019

