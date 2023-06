Polarisierende GZSZ-Rolle: Wird Nina Ensmann angefeindet?

Nina Ensmann ist in der deutschen TV-Landschaft schon lange kein unbeschriebenes Blatt mehr. Die Schauspielerin ist aus zahlreichen deutschen TV-Sendungen wie Unter uns oder "Bettys Diagnose" bekannt. Auch in der beliebten Daily GZSZ ist die Blondine seit vergangenem Sommer zu sehen – und zwar in der polarisierenden Rolle der Jessica Reichelt. Gegenüber Promiflash verrät Nina, ob sie privat wegen ihrer Rolle angefeindet wird.

"Die Rolle Jessica sollte polarisieren und für Wirbel auf dem Kiez sorgen. Genau das hat sie getan", erzählt sie Promiflash. Dass solch eine Rolle für Aufregung sorge, sei klar. Trotzdem sei sie schockiert, wie weit manche Kommentare im Netz gehen würden. "Jessica hat so manches Mal für Frust bei den Fans gesorgt und dem wird dann auf Instagram und Co. ungezügelt Luft gemacht", weiß Nina. "Eine Grenze überschreitet es definitiv, wenn meine Person und meine Rolle miteinander vermischt werden und die Kommentare persönlich werden", kritisiert sie.

Von der Produktion hätte Nina immer die volle Unterstützung gehabt, wenn sie persönlich angegriffen wurde. "Ab einem gewissen Punkt muss man auch aufhören mitzulesen und sich jeden einzelnen Kommentar reinzuziehen", empfiehlt die Schauspielerin. Man könne es sowieso nicht ändern.

RTL Die GZSZ-Schauspieler Nina Ensmann und Patrick Fernández

Instagram / oliviamarei Olivia Marei mit ihren GZSZ-Kollegen

Instagram / ninaensmann Nina Ensmann, Juni 2022

