"Hannah Montana"-Bekanntheit Emily Osment ist jetzt verlobt!

Was für freudige Neuigkeiten! Emily Osment (31) wurde bereits in jungen Jahren berühmt: Die Schauspielerin verkörperte in der Disney-Kultserie Hannah Montana Lilly Truscott. Rund fünf Jahre lang war sie Teil der Serie und begeisterte das Publikum 100 Folgen lang. Doch über ihr Privatleben ist bislang wenig bekannt, so hält sich die US-Amerikanerin mit Infos zurück. Umso größer ist nun die Überraschung: Emily verkündet ihre Verlobung mit ihrem Partner Jack Anthony!

Auf Instagram teilt die Schauspielerin jetzt Schnappschüsse, auf denen ihre Hand zu sehen ist. Dabei fällt auf: Sie trägt einen auffälligen goldenen Ring an ihrem Ringfinger, der mit einem funkelnden, weißen sowie einem dunklen Stein geschmückt ist. Auf einem der Bilder lächelt ihr Partner Jack im Hintergrund überglücklich in die Kamera. "Dieses zauberhafte, wunderschöne Kaleidoskop von einem Menschen hat mich dieses Wochenende gebeten, ihn zu heiraten. Ich wusste nicht, dass das Leben so schön sein kann und dass ich jemals so wahnsinnig glücklich sein könnte", schwärmt die Blondine unter ihrem Beitrag.

Doch damit nicht genug! "Ich bin so stolz auf das Leben, das wir gemeinsam aufgebaut haben und auf die Menschen, die wir in den letzten Jahren geworden sind", holt die 31-Jährige weiter aus. Aus diesem Grund freue sich Emily darauf, jeden einzelnen Tag mit ihrem Jack zu verbringen.

Instagram / emilyosmet Emily Osment und ihr Partner Jack Anthony im Juni 2023

Getty Images Emily Osment und ihr Partner Jack Anthony im Februar 2022

Instagram / emilyosmet Emily Osment und ihr Partner Jack Anthony

