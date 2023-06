Stephen Belafonte weist Vorwürfe von Ex-Frau Mel B. zurück!

Der Streit geht in die nächste Runde! Das Spice Girls-Mitglied Mel B. (48) war von 2007 bis 2017 mit dem Filmproduzenten Stephen Belafonte (48) verheiratet. Seitdem sprach die Britin häufiger über den seelischen Missbrauch, den sie während dieser Zeit erfahren hätte. Mel B. bemühte sich zudem um das alleinige Sorgerecht für die gemeinsame Tochter Madison. Wie nun bekannt wird, erhebt Stephen dagegen nun Einspruch – und weist zudem die harten Vorwürfe seiner Ex-Frau zurück!

In Gerichtsdokumenten, die RadarOnline vorliegen, erhebt der Filmproduzent Einspruch gegen die Forderung seiner Ex-Frau, das alleinige Sorgerecht für die gemeinsame Tochter zu erhalten. Melanie hatte zuvor infrage gestellt, ob Stephen dazu in der Lage wäre, sich auf bestmögliche Art und Weise um die elfjährige Madison zu kümmern. In Reaktion darauf wirft Stephen seiner Ex nun unberechenbares Verhalten vor: "Melanies fortgesetzte Wiederholung unbegründeter Anschuldigungen in Bezug auf finanziellen, physischen und psychischen Missbrauch – von denen keine einzige begründet ist – ist zutiefst besorgniserregend."

Anfang des Jahres hatte die Sängerin mit Aussagen zu ihrer Ex-Beziehung von sich reden gemacht. In einer britischen TV-Show hatte der Star unter Tränen erzählt: "Ich endete in einer sehr schrecklichen, missbräuchlichen zehnjährigen Beziehung. Ich fühlte mich wertlos, ich fühlte mich hilflos."

Anzeige

Getty Images Stephen Belafonte und Mel B. auf der Grammy-Feier im Feburar 2015

Anzeige

Getty Images Mel B. und Stephen Belafonte im Dezember 2014

Anzeige

Getty Images Mel B. und Stephen Belafonte in London, 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de