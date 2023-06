Nach überraschendem Liebes-Aus: So geht es Lena Schiwiora

Lena Schiwiora (26) spricht über ihren aktuellen Zustand! Im vergangenen Dezember hatte die einstige Love Island-Teilnehmerin bestätigt, dass sie wieder in festen Händen ist. Mit niedlichen Pärchen-Pics hatte sie ihr Liebesglück mit ihren Followern geteilt. Doch am Montag erklärte die einstige Prominent getrennt-Kandidatin: Sie ist nicht mehr in einer Beziehung. Gegenüber Promiflash verrät Lena nun, wie es ihr nach der Trennung geht.

In einem Promiflash-Interview spricht Lena darüber, wie es ihr nach dem Liebes-Aus geht. "Mir geht es jetzt langsam immer besser. Von Tag zu Tag wurden mir mehr die Augen geöffnet", versichert die 26-Jährige und macht dabei deutlich, dass diese Zeit keine Einfache für sie ist. Umso besser, dass sich die Influencerin auf ihre Liebsten verlassen kann. "Meine Familie ist 24/7 für mich da. Genauso wie meine Mädels", erklärt sie erleichtert.

Die Trennung mit ihren Followern zu teilen, sei nämlich keine einfache Entscheidung für die Reality-TV-Bekanntheit gewesen – immerhin hatte Lena auch die Beziehung selbst lieber privat gehalten. "Es ist mir sehr schwergefallen [das Liebes-Aus öffentlich zu machen]. Denn eine öffentliche Bekanntgabe bedeutet für mich, dass die Beziehung zu 100 Prozent beendet ist", heißt es in dem Interview weiter.

Anzeige

Instagram / lena_shw Lena Schiwiora und ihr Freund im Dezember 2022

Anzeige

Instagram / lena_shw Lena Schiwiora im Mai 2023

Anzeige

Instagram / lena_shw Lena Schiwiora im Juni 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de