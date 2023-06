Sexy Schnappschuss: Rita Ora posiert nackt in der Badewanne!

Rita Ora (32) weiß ihren Körper zu vermarkten! Die britische Sängerin hat sich mit Songs wie "Body On Me" und "Let You Love Me" weltweit einen Namen gemacht. Auf Social Media gewährt die Musikerin ihren Fans immer wieder private Einblicke in ihr Leben. Dabei setzt die Beauty auch gerne mal ihre heißen Kurven in Szene: Hier präsentiert sich Rita hüllenlos beim Baden!

Via Instagram versorgt die "Fifty Shades of Grey"-Darstellerin ihre Fans mal wieder mit heißem Content. In einer neuen Story lässt Rita für ein Shooting in der Badewanne die Hüllen fallen. Auf einem der Bilder sitzt die Beauty mit dem Rücken zur Kamera und schaut verträumt zur Seite. In einer anderen Aufnahme rekelt sich Rita lasziv im pink gefärbtem Wasser – mit Armen und Beinen verdeckt sie dabei ihre intimen Stellen.

Die heißen Schnappschüsse entstanden jedenfalls nicht aus heiterem Himmel, denn: Mit der Fotostrecke macht die Schauspielerin Promo für ihr neues Album, das in wenigen Wochen auf den Markt kommt. "Habt ihr RO3 schon vorbestellt?", fragte sie ihre Fans in einer der Storys.

Anzeige

Getty Images Rita Ora, Mai 2023

Anzeige

Getty Images Rita Ora, Popsängerin

Anzeige

Getty Images Rita Ora beim ESC 2023 in Liverpool

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de