Wegen Dana? Jonathan Steinig schießt gegen Kumpel Gigi

Jonathan Steinig (27) und Luigi Birofio (24) befinden sich offenbar im Clinch. Die Influencerin Dana Feist und Jona lernten sich bei der vergangenen Staffel von Germany Shore kennen. Nach der Sendung datete der Ex-Bachelorette-Boy die Beauty – doch die interessierte sich mehr für Gigi, der inzwischen ihr Freund ist. Jetzt wirft Jona seinem Kumpel Gigi vor, ihm in den Rücken gefallen zu sein.

In seiner Snapchat-Story macht Jona seinem Ärger Luft. "Da du es nicht sein lassen kannst, Kacke über mich zu erzählen, aber wenn wir uns irgendwo sehen, immer so tust, als wenn alles gut wäre", ärgert sich der Hottie über Gigi. Der ehemalige Dschungelcamp-Kandidat rede aktuell nicht gut über Jona, obwohl dieser ihm in der Vergangenheit oft als guter Freund zur Seite stand. Der 27-Jährige verzieh ihm sogar, dass Gigi ihm Dana ausspannte.

"Ich habe dir [...] von Dana erzählt, dass wir uns gerade kennenlernen. Und du Ehrenmann hattest nichts Besseres zu tun, als sie zwei Tage danach auf dem Parookaville zu klären? Und trotzdem muss ich mir immer wieder anhören, wie scheiße und fake ich doch sei. Warum bin ich denn so scheiße? Weil ich vorher was mit ihr hatte? Dass ich mich in Berlin wie ein Bruder um dich gekümmert habe?", berichtet Jona. Laut ihm habe Gigi einfach ein "Ego-Problem". Zwischen Jona und Dana sei jedoch alles geklärt, betont er: "Dana hat sich für alles entschuldigt, deswegen ist bei uns alles fit."

Instagram / jonasteinig Jonathan Steinig, Ex-Bachelorette-Teilnehmer

Instagram / missfeist Dana Feist, Influencerin

Instagram / jonasteinig Jonathan Steinig, Influencer

