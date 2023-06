Doch nicht verheiratet? Rihanna und A$AP lieben die Gerüchte

Machen sie sich daraus einen Spaß? Rihanna (35) und A$AP Rocky (34) erwarten derzeit ihr zweites gemeinsames Kind. Allzu lange dürfte es auch nicht mehr dauern, bis die Sängerin entbindet. Doch nicht nur mit der Schwangerschaft sorgt das Paar für Schlagzeilen. Seit Monaten spekulieren die Fans, ob die Musiker nicht schon längst verheiratet sein könnten. Denn der Rapper nannte die Beauty während eines Konzerts seine Ehefrau. Rihanna und A$AP scheinen die Gerüchteküche zu lieben!

Wie ein Insider gegenüber Us Weekly verrät, sollen die zwei noch gar nicht verheiratet sein. "[Sie] genießen dieses Ratespiel, das unter den Fans und sogar ihren engen Freunden stattfindet", heißt es. Die Quelle könne sich gut vorstellen, dass die Turteltauben auch einfach ganz still und heimlich in den Hafen der Ehe schippern könnten.

"[Sie] sehen sich beide als die Person, mit der sie den Rest ihres Lebens verbringen wollen", bestätigt der Informant. Wie verliebt Rihanna und der "Praise the Lord"-Interpret wohl sind, zeigen sie immer wieder in der Öffentlichkeit. Zuletzt schlenderten sie superhappy durch die Stadt der Liebe Paris.

