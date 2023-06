In Saus und Braus: Boris Becker führt ein wahres Luxusleben

Boris Becker lässt es sich gut gehen! In der vergangenen Zeit hatte der ehemalige Tennisstar regelmäßig für Negativschlagzeilen gesorgt – nicht zuletzt, als er im April 2022 wegen Steuerhinterziehung verurteilt worden war. Doch bereits nach wenigen Monaten Haft wurde der 55-Jährige entlassen und nach Deutschland abgeschoben. Vor Kurzem entschied sich der Profisportler jedoch dazu, seinem Heimatland den Rücken zu kehren und wanderte nach Mailand aus. Dort scheint Boris sein Luxusleben in vollen Zügen zu genießen!

Laut Bild befindet sich das neue Zuhause der Tennislegende in einer der teuersten Gegenden Mailands, nicht weit entfernt vom Mailänder Dom. In einem imposanten Gebäude wohnt er gemeinsam mit seiner Partnerin Lilian de Carvalho Monteiro umgeben von Anwälten und Notaren. Ein Experte für den Wohnungsmarkt der italienischen Stadt erklärte: "Wer hier mieten will, muss für solche Wohnungen mindestens 6.000 Euro pro Monat hinlegen."

Bereits im März hatte Boris auf der OMR-Konferenz über seine Auswanderung gesprochen: "Ich bin nach Italien gezogen. Meine Freundin ist Italienerin – und ich bin quasi in ihr Heimatland gezogen. Meine Mutter hat immer gesagt: 'Happy Wife, happy Life.'"

Boris Becker bei einem Tennis-Match

Boris Becker auf der Bühne

Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker in Rom

