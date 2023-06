Nach Fettabsaugung: Kate Merlans Po ist plötzlich zu groß

Kate Merlan (36) steht vor einem Po-Problem! Die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin hat im Laufe ihres Lebens schon so einige Schönheitseingriffe vornehmen lassen. Erst im Mai ließ sich der Reality-TV-Star insgesamt 6,1 Liter Fett aus seinen Beinen absaugen lassen. Auch wenn die Influencerin mit dem Ergebnis zufrieden ist, steht sie nun vor einem Problem: Kates Po ist nun zu groß für ihre neuen Hosen!

In ihrer Instagram-Story berichtet die 36-Jährige stolz, dass sie durch die Fettabsaugung inzwischen kleinere Hosen tragen kann. "Ich habe locker ein bis zwei Nummern kleiner. Ich habe mich auch so richtig gefreut", teilt sie mit. Doch beim Anprobieren ihrer neuen Hosen habe sie etwas feststellen müssen. "Das einzige Problem, das ich jetzt habe, ist einfach mein Po. Weil mein Po einfach zu groß ist für meine Beine", erzählt Kate. Ihre Hosen bekomme sie einfach nicht über ihr Hinterteil gezogen. "Ich muss jetzt echt rumexperimentieren. Das ist jetzt eine neue Herausforderung für mich", äußert der TV-Star.

Dennoch ist Kate happy mit ihren neuen Beinen. "Die sind wirklich supergut geworden. Ich bin so glücklich und froh, dass ich das gemacht habe", schwärmt sie in ihrer Instagram-Story. Um das Ergebnis der OP zu unterstützen, trägt die einstige Prominent getrennt-Teilnehmerin derzeit noch Kompressionsstrümpfe. "Ich muss sagen, die tun mir so gut! [...] Ich versuche sie so oft wie möglich zu tragen, weil die Beine dadurch so schön werden", erklärt sie ihren Fans.

Anzeige

Nicole Kubelka / Future Image Kate Merlan im Januar 2023

Anzeige

Wehnert, Matthias / ActionPress Kate Merlan, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige

Frederic Kern / Future Image Kate Merlan im April, 2023

Anzeige

Denkt ihr, Kate wird aufgrund ihres Problems auch bald etwas an ihrem Po machen lassen? Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Nee, auf gar keinen Fall! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de