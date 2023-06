So bodenständig feierte Johnny Depp seinen 60. Geburtstag!

Er ging es in diesem Jahr gediegen an. Johnny Depp (60) zählt seit 2008 zu den bestbezahlten Schauspielern Hollywoods. In seinen Rollen als Pirat Jack Sparrow in Fluch der Karibik und als Willy Wonka bei "Charlie und die Schokoladenfabrik" begeistert der Amerikaner bis heute ein Millionenpublikum. Am 9. Juni feierte der "Hollywood Vampires"-Gitarrist seinen 60. Geburtstag. Seinen Ehrentag soll Johnny nun aber ganz entspannt verbracht haben!

Wie ein Insider jetzt gegenüber People berichtet, soll der Hollywoodstar seinen 60. Geburtstag bei einem Abendessen mit seinen Bandkollegen Alice Cooper (75), Joe Perry (72) und Tommy Henriksen während eines Tourstopps gefeiert haben. "Es gab keine große Party. Keine Explosion. Er hat in Istanbul seinen Geburtstag gefeiert", fügt die Quelle hinzu.

Nur wenige Monate vor seinem Geburtstag habe Johnnys Arzt erhöhten Blutdruck und hohe Cholesterinwerte bei ihm festgestellt, wie ein Insider gegenüber Bild am Sonntag erklärte. "Johnny weiß, dass er mit seiner Gesundheit Raubbau betrieben hat", verriet die Quelle weiter. Seither habe der Schauspieler seinen Lebensstil verändert – statt Rotwein und Zigarillos stehe nun Cardio- und Gewichtstraining, Meditation und Yoga auf dem Tagesprogramm.

Getty Images Alice Cooper mit Johnny Depp bei einer Gala, Juli 2016

Getty Images Johnny Depp mit seiner Band The Hollywood Vampires, Mai 2019

Getty Images Johnny Depp, Schauspieler und Musiker

