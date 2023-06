Trotz Kollaps: Madonna will Tour-Verschiebung verhindern

Madonna (64) will offenbar sofort auf die Bühne! Die Sängerin war am Wochenende bewusstlos in ihrer Wohnung gefunden worden. Daraufhin wurde sie in ein Krankenhaus eingeliefert, wo sie wegen einer bakteriellen Infektion auf der Intensivstation behandelt wurde. Am Donnerstag durfte sie die Klinik verlassen – ihre bevorstehende Tour kann wohl dennoch nicht wie geplant stattfinden: Madonna wehrt sich dagegen vehement!

Wie TMZ unter Berufung auf mehrere Insider berichtet, habe die sechsfache Mutter große Angst vor einer Verschiebung ihrer Tour, die eigentlich am 15. Juni in Vancouver beginnen soll. Sie verstoße gegen die medizinischen Anweisungen und dränge darauf, so schnell wie möglich auf der Bühne zu stehen. Die Ärzte und ihr Umfeld sollen deshalb sehr besorgt sein. "Uns wurde gesagt, dass Madonna immer noch zu krank ist, um überhaupt ihr Bett in ihrem New Yorker Apartment zu verlassen", heißt es. Als sie am Samstag ins Krankenhaus musste, soll sie heftig rebelliert haben.

Madonnas Freunde und Familie dürfen die Tour vor ihr derzeit nicht erwähnen. Ein Verwandter erzählte Mirror: "Alles, einschließlich der Tournee, wird im Moment in den Hintergrund gestellt und niemand darf in ihrer Gegenwart auch nur über die Arbeit sprechen, weil sie sonst durchdreht." Sie stelle ihre Karriere und den Ruhm stets über ihre Gesundheit. Jetzt soll sie sich auf ihre Genesung konzentrieren.

Instagram Madonna, Sängerin im Juni 2023

Getty Images Madonna im April 2022 in Medellín

Getty Images Madonna, Sängerin

