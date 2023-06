Fans emotional: Emma teilt süßes Video von Bruce Willis!

Sie freuen sich über das Video! Im März dieses Jahres verkündete Bruce Willis' (68) Familie sein Karriere-Aus. Der Schauspieler leidet an Aphasie und Demenz, weshalb er sich aus der Öffentlichkeit zurückzog. Seine Frau Emma Heming (44) bat die Fans und Paparazzi schon des Öfteren um etwas mehr Privatsphäre. Auf Social Media entscheidet sie selbst, was sie von ihrem Mann zeigen will: Dieses Video von Bruce rührt das Netz!

Auf ihrem Instagram-Profil zeigt sie ein wohl älteres Video von sich, dem "Pulp Fiction"-Star und den gemeinsamen Kindern im Freizeitpark. Ganz besonders süß: In einer Sequenz sitzt Bruce neben seiner jungen Tochter und hält sie während der Achterbahnfahrt fest. Dabei haben die beiden offenbar viel Spaß, denn der Hollywoodstar grinst bis über beide Ohren. "Es ist so schön, Bruce lächeln zu sehen. Danke fürs Teilen", schreibt ein begeisterter Fan unter dem Beitrag.

Ein anderer betont: "Ich hoffe, die Leute respektieren euren Wunsch, die Familie in Ruhe zu lassen. Ich danke dir, dass du uns Bruce zeigst." Viele Follower freuen sich, immerhin solchen Content ihres Idols zu sehen. Für Bruce' Familie ist dies nämlich keine einfache Zeit. Seine Tochter Tallulah Willis (29) offenbarte vor wenigen Tagen im Vogue-Interview ihre emotionalen Gedanken.

Bruce Willis und seine Tochter

Bruce Willis und Emma Heming

Tallulah Willis, Schauspielerin

