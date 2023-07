Jessie J präsentiert ihren After-Baby-Body in enger Jeans

Jessie J (35) passt wieder in ihre alten Jeans! Die Sängerin durfte vor gut sechs Wochen zum ersten Mal ein Kind auf der Welt begrüßen: Gemeinsam mit ihrem Partner Chanan Safir Colman bekam sie einen Sohn namens Sky Safir Cornish Colman. Nun gewöhnt sich die "Price Tag"-Interpretin an das neue Leben mit Baby. Jetzt zeigt Jessie auch stolz: Sie passt schon wieder in ihre alten Klamotten!

In ihrer Instagram-Story präsentiert Jessie ihr Outfit, das aus einer engen Jeans, einem weißen Crop-Top und einem pinken Cardigan besteht. "Daddy und Sky haben gesagt, wir tragen heute Jeans und ein weißes Shirt. Also habe ich aus Spaß meine Pre-Baby-Jeans anprobiert", witzelt die Britin dazu. Offenbar passt die Hose über einen Monat nach der Geburt wieder mehr oder weniger: "Sie war sehr eng, aber wir matchen alle!"

Schon vor wenigen Wochen hatte Jessie mit ihren Fans ihren After-Baby-Body geteilt. "Das war mein Körper elf Tage nach der Geburt und ich sehe jetzt, 35 Tage später, immer noch genauso aus", schrieb sie zu einem Selfie und betonte, dass sie ihren Körper sehr liebe.

Getty Images Jessie J im Januar 2020

Instagram / jessiej Jessie J mit ihrem Baby, Juni 2023

Instagram / jessiej Jessie J im Mai 2023

