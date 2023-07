Nach Lars-Drama: Jill Lange geht auf Malle zum Tätowierer

Jill Lange (22) hüllt sich in Schweigen. In Lars Maucher (26) hatte die Reality-TV-Darstellerin eigentlich den Partner fürs Leben gefunden – doch zwischen ihr und dem ehemaligen Ex on the Beach-Kandidaten sollte es einfach nicht sein. Bis zuletzt hoffte der Hottie auf ein Liebes-Comeback mit Jill. Am Donnerstag enthüllte er jedoch, dass seine einstige Flamme auf Mallorca einen anderen Mann gehabt haben soll. Jill äußerte sich bisher nicht dazu, sie zeigte jetzt lediglich, wie sie sich ein Tattoo stechen ließ!

Während Lars zu Hause um seine Ex-Freundin weint, verbrachte Jill den Freitag noch auf Mallorca. Doch anstatt öffentlich auf die Anschuldigungen des 26-Jährigen zu reagieren, stattete die Beauty einer Tätowiererin auf der Baleareninsel einen Besuch ab. "Die Hand ist eine der schmerzhaftesten Stellen für ein Tattoo", kündigte Jill auf Instagram an. Fertig geworden ist das Kunstwerk allerdings nicht – die ehemalige DSDS-Kandidatin musste zum Flughafen eilen, um ihren Rückflug nach Deutschland nicht zu verpassen.

Am Donnerstag wandte sich Lars weinend an seine Instagram-Community. Er zeigte einen privaten Nachrichtenverlauf zwischen ihm und Jill, in dem er ihr vorwarf, ihn auf Mallorca hintergangen zu haben – obwohl die Chance auf ein Liebes-Comeback bestand. "Wir haben woanders geschlafen, weil unser Hotel viel zu weit war. Ich hatte aber mit niemandem was", verteidigte sich Jill daraufhin.

Instagram / jill_langee Jill Langes Hand

Instagram / jill_langee Jill Lange, TV-Bekanntheit

Instagram / CpH5zK2v9T6 Jill Lange und Lars Maucher auf einem Festival

