300 Dollar für Fast Food? Kris Jenner kennt die Preise nicht

Hat sie den Bezug zur Realität verloren? Bei The Kardashians bestellten sich die Reality-TV-Bekanntheiten Khloé Kardashian (39), Kim Kardashian (42) und Kris Jenner (67) Burger in einem Fast-Food-Restaurant. Als Khloé schließlich bezahlen wollte, drückte ihre Mutter ihr ganze 300 Dollar in die Hand. So viel Geld für einfache Burger? Kris weiß offenbar nicht, wie günstig das Essen in Fast-Food-Ketten ist.

"Ich weiß nicht, wie zum Teufel du noch nie in einem Fast-Food-Restaurant gewesen sein konntest. Wir brauchen keine Hunderte von Dollar", sagt die Blondine zu Kris. "Meine Mutter hat mir 100 Dollar gegeben [um die Cheeseburger zu bezahlen]. Ich glaube nicht, dass sie wusste, wie viel man in Fast-Food-Restaurants bezahlt", scherzt sie.

Vor wenigen Tagen feierte Khloé ihren 39. Geburtstag. Zu diesem Anlass gratulierten ihr zahlreiche Familienmitglieder mit süßen Worten. Kylie Jenner (25) schrieb: "Alles Gute zum Geburtstag für die Liebe meines Lebens! Du bedeutest mir die ganze Welt. Ich liebe dich für immer und darüber hinaus."

Getty Images Kris Jenner im Mai 2023

Getty Images Kim Kardashian und Khloé Kardashian im Mai 2017 in New York City

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Khloé Kardashian, Reality-TV-Stars

