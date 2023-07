"Für eine Weile": Chris Evans legt Social-Media-Pause ein

Chris Evans (42) zieht sich vorerst etwas zurück! Der US-amerikanische Schauspieler begeistert seine zahlreichen Fans nicht nur immer wieder mit Filmen wie beispielsweise "Captain America", "The Gray Man" oder "Knives Out" – der Hottie hält seine Community auch mit Updates in den sozialen Medien auf dem Laufenden. Doch damit ist jetzt erst mal Schluss: Chris kündigt nun nämlich eine Netz-Pause an!

Auf seinem Instagram-Profil verabschiedet sich der Marvel-Star jetzt für einige Zeit von seinen treuen Fans. "Ich werde für eine Weile eine Pause von den sozialen Medien einlegen", betont Chris. Er habe das Gefühl, dass er zu viel Zeit am Smartphone verbringt und dadurch im Alltag weniger präsent sei. Inzwischen sind die Social-Media-Profile des Schauspielers bereits deaktiviert.

Chris ist aber nicht der einzige Promi, der sich im Laufe seiner Karriere für einige Zeit aus dem Netz zurückzieht! Beispielsweise nahm sich 2016 sogar die Social-Media-Queen Kim Kardashian (42) für rund drei Monate eine Auszeit, nachdem sie in Paris überfallen worden war. "Aus dieser schlimmen Erfahrung habe ich gelernt, dass die Menschen wirklich jeden meiner Schritte verfolgen konnten", erklärte sie damals.

Getty Images Chris Evans bei der Premiere von "Ghosted"

Getty Images Chris Evans, Schauspieler

Getty Images Kim Kardashian auf der Pariser Fashion Week 2023

