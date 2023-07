"Wie ein Traum": Gwen Stefanie bekommt Walk-of-Fame-Stern

Für Gwen Stefani (53) geht ein Traum in Erfüllung. Die Sängerin ist bereits seit den 90ern erfolgreich. Mit ihrer Band No Doubt landete sie Hits wie "Don't Speak". Zwischendurch startete sie auch eine Solokarriere und das mit Erfolg. Als Musikerin wurde sie mehrfach ausgezeichnet und bekam unter anderem einen Grammy Award. Nun erhält die Blondine eine neue Auszeichnung: Gwen wird mit einem Stern auf dem Walk of Fame geehrt.

Auf Instagram teilt Gwen die Neuigkeit aufgeregt mit ihren Fans. Nach einem Kinderfoto von sich postet sie ein Bild von heute mit einem Banner auf dem "Walk of Fame – Class of 2024" steht. Also wird ihre Zeremonie auf dem berühmten Hollywood-Boulevard nächstes Jahr stattfinden. "Wer sagt ihr, dass sie einen Stern auf dem Hollywood-Walk-of-Fame bekommen wird? Das fühlt sich wie ein Traum an. Danke an alle, die das möglich gemacht haben", freut die 53-Jährige sich. Offenbar geht für sie ein Kindheitstraum in Erfüllung.

Gwen ist aber nicht die Einzige, die 2024 einen Stern bekommen wird. Als Schauspielerin wird auch Wonder Woman-Darstellerin Gal Gadot (38) eine eigene Platte auf dem Gehweg bekommen. Neben ihr werden auch Chris Pine (42), Michelle Yeoh (60) und Maggie Gyllenhaal (45) ausgezeichnet. Außerdem wird ein Stern posthum an den an Krebs verstorbenen Schauspieler Chadwick Boseman (✝43) verliehen.

Anzeige

Getty Images No Doubt im Jahr 2001

Anzeige

Getty Images Gwen Stefani bei den CMT Music Awards 2023

Anzeige

Getty Images Chadwick Boseman, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de