Streit eskalierte total: Arielle Rippegather ging Marlisa an

Es artete aus! Die Reality-TV-Bekanntheiten Arielle Rippegather (32) und Mrs.Marlisa sind nicht gut aufeinander zu sprechen. Der Grund? Die Influencerin machte die Affäre von Arielle und ihrem Ex Fabio öffentlich. Die DSDS-Bekanntheit unterstellte der einstigen Prominent getrennt-Kandidatin daraufhin, nur Fame mit ihrem Namen abgreifen zu wollen. Als sie bei B:Real aufeinandertrafen, eskalierte der Streit dann komplett: Arielle ging Marlisa heftig an!

Im Staffelfinale der Reality-Daily-Soap feierten die Trash-TV-Stars eine WG-Party in Arielles vier Wänden. Dass auch Marlisa mit ihrem Ex Fabio antanzte, schmeckte der Beauty gar nicht. "Sie soll rausgehen aus meiner Wohnung", schrie die 32-Jährige, nachdem sie versucht hatte, Marlisa aus der Wohnung zu zerren. "Was ist das denn? Man muss mich doch nicht körperlich angreifen", zeigte sich die Ex-#CoupleChallenge-Teilnehmerin schockiert.

Auch Fabio verstand die Welt nicht mehr. "Warum verhältst du dich so?", fragte der Italiener Arielle aufgebracht. Nachdem Letztere sich beruhigt hatte, reflektierte sie ihr Verhalten und merkte: "Das war eine scheiß Aktion von mir. [...] Das war too much."

Instagram / fabio_de_pasquale Mrs.Marlisa mit Fabio De Pasquale

privat Fabio De Pasquale und Arielle Rippegather

Instagram / ariellerippegather_official Arielle Rippegather, Ex-"#CoupleChallenge"-Kandidatin

