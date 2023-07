GNTM-Siegerin Vivien Blotzki wehrt sich gegen Bodyshaming

Vivien Blotzki hat die Nase gestrichen voll! Die Beauty aus Koblenz konnte sich vor wenigen Wochen im großen Live-Finale von Germany's next Topmodel gegen ihre Mitstreiterinnen durchsetzen und den Sieg ergattern. Seitdem muss sich das Curvy-Model jedoch immer wieder mit Hate in den sozialen Medien befassen: Unter anderem wird ihr Körper immer wieder angefeindet. Vivien macht im Netz nun eine klare Ansage!

Auf Instagram spricht das Model nun ein wichtiges Thema an: Bodyshaming. Aufgrund ihrer knappen Bekleidung in ihrer Story habe sie nämlich sehr viele Hass-Nachrichten erhalten. "Ich bin nicht sauer, weil ich das lesen muss. Denn ich bin mir meiner selbst sehr bewusst, sodass so etwas an mir abprallt. Aber ich bin sauer, dass solche Kommentare dafür verantwortlich sind, dass junge Menschen da draußen sich nicht trauen zu tun, wonach ihnen der Sinn steht", äußert sich die diesjährige GNTM-Siegerin erbost. Dass sie selbst nun eine Plattform habe, auf der sie sich gegen den Hate im Netz wehren und anderen Leuten Mut machen könne, freue Vivien jedoch.

In ihrem Post veröffentlichte die Beauty zudem einige der Nachrichten, mit denen sie sich herumschlagen muss. "Mit dieser Figur so ein Outfit anzuziehen, ist echt merkwürdig. Das tut man seinen Mitmenschen doch nicht an. Da schwabbelt ja alles rum" oder "Sieht verboten aus bei Vivien. So gar nicht wie ein Model!", kommentierten einige Hater die Bilder, die Vivien in ihrer Story geteilt hatte.

