Lucas Cordalis äußert sich zu Peter Kleins Dschungel-Affäre!

Damit hatte Lucas Cordalis (55) wohl nicht gerechnet! Der Sänger zog Anfang des Jahres in das berühmt-berüchtigte Dschungelcamp ein. Als Begleitung wählte er den Mann seiner Schwiegermutter, Peter Klein (56). Damit, dass der gelernte Maler seiner Iris Klein (56) in Australien fremdgehen könnte, rechnete der Sohn von Costa Cordalis (✝75) wohl nicht. "Leider ist es gerade passiert, als Peter mich begleitet hat auf meiner Reise und er, während ich im Dschungel war, im Hotel war", äußert sich Lucas nun betrübt in der Sendung "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca".

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de