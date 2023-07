Gülcan Kamps' Weg zu ihrem ersten Kind war "nicht einfach"

Gülcan Kamps' (40) Kinderwunsch blieb lange unerfüllt. Die Moderatorin und ihr Liebster Sebastian sind schon seit rund 16 Jahren verheiratet. Ende 2021 vergrößerte sich die Familie des Ehepaars: Ihr erster Nachwuchs erblickte das Licht der Welt, nachdem die beiden jahrelang versucht hatten, ein Kind zu bekommen. Nun plant Gülcan ein zweites Baby – und erinnert sich an ihren schweren Weg zur ersten Schwangerschaft.

Via Instagram teilt die 40-Jährige einige emotionale Worte. "Obwohl der erste Weg zu unserem Wunschkind wirklich nicht einfach war, freue ich mich so sehr auf das zweite Mal" betont Gülcan und fügt hinzu: "Auch wenn das Thema Kinderwunsch oft mit Hoffnung, Trauer, Ungewissheit verbunden ist – wenn man am Ziel ankommt, hat sich jede Träne gelohnt." Ihren Followern möchte sie abschließend noch Mut machen: "Solange medizinisch alles okay ist und ganz egal wie wahrscheinlich (statistisch) euer Wunsch in Erfüllung gehen könnte – gebt niemals auf."

Auch zu ihren weiteren Baby-Plänen gab sie ein Update: "Gestern hatte ich meinen Routinecheck bei meinem Gynäkologen. Alles ist gut und jetzt habe ich auch die medizinische Gewissheit, dass (wenn der liebe Gott es so will) wir ein weiteres Kind bekommen können", erklärt sie ihren Followern.

Getty Images Gülcan und Sebastian Kamps im September 2014 in München

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im Januar 2022

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im August 2022

