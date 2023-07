Nach Vorwürfen: Boris Beckers Anwalt gibt ein Statement ab

Boris Becker (55) holt zum Gegenschlag aus. In den vergangenen Wochen machte der ehemalige Tennisprofi regelmäßig Negativschlagzeilen – zuletzt, nachdem seine Noch-Ehefrau Lilly Becker in einer neuen Doku heftige Vorwürfe gegen Boris erhoben hatte. So behauptete das Model unter anderem, dass der Sportler keinen Unterhalt für den gemeinsamen Sohn Amadeus zahle. Jetzt gibt der Anwalt der Tennis-Ikone ein Statement ab.

Zwar äußerte sich Boris bisher nicht zu den Anschuldigungen seiner Ex, doch dafür teilt sein Anwalt jetzt laut RTL ein Statement: "Mein Mandant wird sich seinerseits an seine rechtlichen Verpflichtungen halten und sich daher auch nicht weiter zu den zumeist wahrheitswidrigen Behauptungen von Frau Becker oder über private Details seiner Ehe öffentlich äußern."

Doch Lilly scheint sich von diesem Statement nicht aufhalten zu lassen. Gegenüber Bild fand die 47-Jährige deutliche Worte: "Boris ist ein Narzisst. Ein Egoist. Ich lasse mir nicht den Mund verbieten, auch wenn er gerade wieder seine Anwälte auf mich hetzt."

Anzeige

Getty Images Lilly Becker und Boris Becker

Anzeige

Getty Images Lilly and Boris Becker bei der "Red Bull Air Race"-Weltmeisterschaft

Anzeige

Getty Images Boris Becker und Lilly Becker bei "Paarduell XXL"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de