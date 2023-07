US-Feiertag: Stephen "tWitch" Boss' Familie zeigt sich stark

Für Allison Holker (35) stehen viele, traurige erste Male an. Die Tänzerin hatte sich im vergangenen Dezember von ihrem Mann verabschieden müssen: Stephen "tWitch" Boss (✝40), der vor allem als DJ in Ellen DeGeneres' (65) TV-Show bekannt war, war verstorben. Wie später bekannt wurde, hatte sich der US-Amerikaner das Leben genommen. Seine Witwe und seine Kinder versuchen nun, ohne ihn weiterzumachen – dazu gehört jetzt auch der erste US-Unabhängigkeitstag ohne Stephen.

Der 4. Juli ist in den USA ein Nationalfeiertag – oftmals wird dieser mit Feuerwerken und üppigen Partys zelebriert. Auch Allison teilte aus diesem Anlass ein Foto ihrer Familie im Netz, zu dem sie schrieb: "Einen fröhlichen 4. Juli. Ich schicke euch Liebe!" Ihre Fans drückten ihr an diesem Feiertag ohne Stephen ihre Unterstützung aus. "Ich glaube, Twitchs Herz platzt vor Stolz, wenn er sieht, wie stark und schön seine Familie ist!", heißt es unter anderem in den Kommentaren.

Allison und Stephen haben drei gemeinsame Kinder. Ihren Sprösslingen hatte die Beauty selbst vom Tod ihres Vaters berichten müssen – eine harte Aufgabe, wie sie erklärt hatte: "Das Gespräch ist wirklich etwas, das ich niemandem wünsche. Es ist wirklich schwer!" Vor allem ihre jüngeren Kids hatten den Tod zunächst nicht verstanden.

Anzeige

Getty Images Stephen "tWitch" Boss im August 2015 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Stephen "tWitch" Boss und seine Frau Allison Holker im Jahr 2015

Anzeige

Instagram / allisonholker Stephen "tWitch" Boss, Allison Holker und ihre drei gemeinsamen Kinder

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de