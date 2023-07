Kate Hudson strahlt mit ihrem Danny auf der Fashion Week!

Die beiden können sich sehen lassen! Derzeit läuft in Paris wieder die Fashion Week und zahlreiche Prominente haben auch in diesem Jahr den Weg in die Stadt der Liebe gefunden. Auch die Schauspielerin Kate Hudson (44), die seit 2017 mit dem Musiker Danny Fujikawa (37) durchs Leben geht und seit 2021 sogar mit diesem verlobt ist, ließ sich das Event nicht entgehen. Sie strahlte neben ihrem Verlobten auf einer Fashion-Show!

Zur "Giorgio Armani Privé Fashion Show" erschien das berühmte Paar in einem lässigen Look: Während Kate in einem schwarzen Zweiteiler aus Bandeau-Top und knöchellangem Rock überzeugte, erschien ihre Begleitung in einem lockeren weißen Anzug. Die Blondine hatte ihre Mähne zu einem hohen Zopf gebunden, wodurch der Blick auf ihre langen Glitzerohrringe freigegeben wurde.

Im Februar hatte die Leinwandschönheit verraten, wie es um ihre Hochzeitspläne stehe. Dabei hatte Kate gestanden, sich über die Größe der anstehenden Feier noch immer nicht sicher zu sein: "Ich schwanke zwischen einer kleinen und einer großen Hochzeit. Ich denke, es wird irgendetwas dazwischen werden." In jedem Fall wolle die Tochter von Goldie Hawn (77) aber an einem Urlaubsort heiraten.

Getty Images Danny Fujikawa und Kate Hudson auf der Paris Fashion Week 2023

Getty Images Kate Hudson auf der Paris Fashion Week 2023

Getty Images Danny Fujikawa und Kate Hudson im Oktober 2022

