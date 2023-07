Katharina Wagener verrät Details zu ihrer Schwangerschaft

Katharina Wagener (28) hat Grund zur Freude! Die Blondine hatte ihren Partner Kevin Yanik 2020 bei Are You The One? kennengelernt. Schon während der Show verliebten sich die beiden ineinander und zogen kurze Zeit später zusammen. Sie verlobten sich und bekamen einen Sohn namens Lio. Nach ihrer Trennung rauften sich die Reality-TV-Stars wieder zusammen und verkündeten, erneut Eltern zu werden. Kathi verrät jetzt die ersten Details zu ihrer zweiten Schwangerschaft.

"Ich hatte so unregelmäßig meine Periode. Ich hab auch sogar Tests gemacht vor ein paar Wochen, die komischerweise negativ waren, obwohl ich schwanger war", erzählt die Influencerin auf Instagram. Sie könne es noch gar nicht glauben, wieder schwanger zu sein. "Lio freut sich auch so, der interessiert sich plötzlich so krass für Babys", schwärmt sie von ihrem Sohnemann. "Bald sind wir einfach zu viert, es ist so crazy", freut sich die Beauty.

Dass Kathi schwanger werden kann, ist für sie ein Wunder. Die Reality-TV-Darstellerin litt unter Magersucht, weswegen ihr die Ärzte vor ein paar Jahren nur eine geringe Überlebenschance diagnostizierten. "Vor sechs Jahren lag ich noch in einem Krankenhaus, weil ich extrem unterernährt war", sagte sie 2021 im Promiflash-Interview.

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener mit ihrem Sohn Lio

Instagram / kathiwagener Kevin Yanik und Katharina Wagener mit ihrem Baby

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener, TV-Bekanntheit

