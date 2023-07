Kommentar gelikt: Bestätigt Gloria Glumac Liebe mit Patrick?

Ist das etwa ein Liebesbekenntnis? Gloria Glumac und Patrick Romer (27) sorgen seit einigen Tagen für wilde Spekulationen: Die Prominent getrennt-Gewinnerin hatte kürzlich angedeutet, dass sie vergeben sei, allerdings wollte sie nicht mehr verraten. Anschließend war die Blondine in Konstanz unterwegs, wo der Landwirt lebt. Daher wird vermutet, dass die beiden Reality-TV-Bekanntheiten miteinander anbandeln. Jetzt verdichten sich die Indizien – und Gloria selbst scheint die Gerüchte zu bestätigen!

In einem Instagram-Kommentar hatte ein User positive Worte über die Romanze der beiden gefunden. Interessant dabei ist, dass Gloria den Kommentar gelikt hat. "Vielleicht funktioniert diese Beziehung aber auch, weil sie jetzt beide jemanden auf 'Augenhöhe' haben. [...] Also entweder knallt es richtig bei den beiden oder aber sie sind beide genau die Person, die der jeweils andere braucht!", hieß es. Hinzu kommt, dass ein Insider die beiden gemeinsam in Konstanz abgelichtet hat.

Das Ganze ist auch an Glorias Ex Nikola Glumac nicht spurlos vorbeigegangen. Unter einem Promiflash-Beitrag hatte das Model seine Meinung zu dem Thema zum Ausdruck gebracht. "Aw, wie süß! Wer übernimmt die Führung?", schoss der gebürtige Serbe in Gloria und Patricks Richtung.

Anzeige

Instagram / patrick_romer_ Patrick Romer, "#CoupleChallenge"-Kandidat 2022

Anzeige

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / patrick_romer_ Patrick Romer, "#CoupleChallenge"-Kandidat 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de