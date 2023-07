Mann, Haus, Kind? Das möchte Paulina Ljubas für ihre Zukunft

Paulina Ljubas (26) träumt jetzt schon von der Zukunft! Nachdem die Reality-TV-Bekanntheit mit ihrem Ex Henrik Stoltenberg bei Temptation Island V.I.P teilgenommen hatte, war sie einige Monate mit Yasin Mohamed (32) in einer Beziehung. Das Paar trennte sich aber im vergangenen Jahr und löschte alle gemeinsamen Fotos. Aktuell geht das Reality-TV-Sternchen alleine durchs Leben. Doch was wünscht sich Paulina für ihre Zukunft?

Auf Instagram wollte ein Fan wissen, ob sie sich vorstellen kann, später mit einem Mann und Kindern in einem Haus zu leben. Darauf antwortet sie: "Ich weiß, das ist ja immer so die klassische Vorstellung von vielen Menschen, aber für mich persönlich ist einfach nur wichtig, dass ich glücklich bin." Die Beauty wünsche sich einen Partner, der zugleich auch ihr bester Freund ist. "Wenn dann vielleicht irgendwann noch ein Kind oder mehrere dazukommen, dann wäre es schön, aber es ist für mich kein Muss", ergänzt die Brünette. Wenn es für sie und ihren zukünftigen Partner passe, könne sie sich gut vorstellen, Mama zu werden.

In der aktuellen Staffel von Ex on the Beach gab Paulina zu, von Yasin schwanger gewesen zu sein und eine Fehlgeburt gehabt zu haben. Das Ex-Paar habe sich während der Beziehung ein gemeinsames Kind gewünscht.

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Reality-TV-Darstellerin

RTL Paulina Ljubas, "Ex on the Beach"-Kandidatin

Instagram / paulina_ljubas Die Reality-TV-Stars Yasin Mohamed und Paulina Ljubas in Dubai

